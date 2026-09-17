Сбербанк поднял до 13,5% ставки по вкладам на 6 и 7 месяцев

С 17 сентября Сбербанк повысил ставки по депозитам сроком шесть и семь месяцев — теперь они достигают 13,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для вкладов на шесть месяцев ставка увеличена с 12,6% до 13,5% годовых, для семи месяцев — с 12,3% до 13,5% годовых.

Новые условия действуют для средств, которые ранее не размещались на депозитах и накопительных счетах в Сбербанке. Повышенная ставка также доступна по одному из вкладов клиентов, у которых уже есть сбережения в этом банке.