С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 АЗС, рост 70%

С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 автозаправочные станции, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».

По данным издания, в настоящее время по этим причинам не работают почти 2% всех АЗС страны.

В числе закрытых — как станции независимых сетей, так и объекты, принадлежащие нефтяным компаниям.