Экономика

С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 АЗС, рост 70%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В России с начала года на ремонт и ребрендинг з...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 автозаправочные станции, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».

По данным издания, в настоящее время по этим причинам не работают почти 2% всех АЗС страны.

В числе закрытых — как станции независимых сетей, так и объекты, принадлежащие нефтяным компаниям.

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