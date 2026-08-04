С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 АЗС, рост 70%
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С начала года в России на ремонт и ребрендинг закрылись 322 автозаправочные станции, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».
По данным издания, в настоящее время по этим причинам не работают почти 2% всех АЗС страны.
В числе закрытых — как станции независимых сетей, так и объекты, принадлежащие нефтяным компаниям.
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