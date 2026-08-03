Экономика

С 4 августа в продажу поступят три монеты Банка России с редкими животными

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка появятся на новых памятных монетах Банка России. С 4 августа их начнут продавать.

Монеты серебряные, номинал каждой — 2 рубля. Все три вида животных занесены в Красную книгу.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, выпуск продолжает серию «Красная книга», которая издается с 1992 года. Всего в серии уже 82 монеты, посвященных редким и исчезающим видам.

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