Экономика

С 1 сентября цифровой рубль используется как полноценный платежный инструмент

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 сентября цифровой рубль применяется в российской финансовой системе как полноценный платежный инструмент. Оплата им остается добровольной, а открыть цифровой кошелек можно через мобильные приложения крупнейших банков. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты.

Антон Силуанов указал, что предприниматели могут быть заинтересованы в новом инструменте из-за бесплатных либо минимальных комиссий за переводы. Для бизнеса цифровой рубль может означать снижение расходов на транзакции между сторонами контрактов. По оценке Банка России, уменьшение подобных издержек способно косвенно принести выгоду и потребителям, поскольку расходы компаний на переводы учитываются в стоимости товаров.

Эльвира Набиуллина сообщила, что в перспективе цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки даже без интернет-соединения. Она подчеркнула, что создание такой технологии представляет собой сложную задачу и подобные решения пока мало распространены в мире. Владимир Путин заявил, что гражданам необходимо более подробно объяснять отличие цифрового рубля от обычных безналичных расчетов, так как для большинства пользователей преимущества новой формы денег могут быть неочевидны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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