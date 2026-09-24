С 1 сентября цифровой рубль используется как полноценный платежный инструмент
С 1 сентября цифровой рубль применяется в российской финансовой системе как полноценный платежный инструмент. Оплата им остается добровольной, а открыть цифровой кошелек можно через мобильные приложения крупнейших банков. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты.
Антон Силуанов указал, что предприниматели могут быть заинтересованы в новом инструменте из-за бесплатных либо минимальных комиссий за переводы. Для бизнеса цифровой рубль может означать снижение расходов на транзакции между сторонами контрактов. По оценке Банка России, уменьшение подобных издержек способно косвенно принести выгоду и потребителям, поскольку расходы компаний на переводы учитываются в стоимости товаров.
Эльвира Набиуллина сообщила, что в перспективе цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки даже без интернет-соединения. Она подчеркнула, что создание такой технологии представляет собой сложную задачу и подобные решения пока мало распространены в мире. Владимир Путин заявил, что гражданам необходимо более подробно объяснять отличие цифрового рубля от обычных безналичных расчетов, так как для большинства пользователей преимущества новой формы денег могут быть неочевидны.
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