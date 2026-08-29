Экономика

Рынки повысили вероятность повышения ставки ФРС до 57%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рынки пересмотрели ожидания по монетарной политике США после выступления председателя ФРС Кристофера Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоул. По данным CME Fedwatch, вероятность повышения процентной ставки на заседании 15–16 сентября выросла до 57% с 35% в четверг.

Уорш заявил, что ФРС готова принять меры, если базовая инфляция не будет двигаться к цели достаточно быстро. Он оценил состояние экономики как крепкое, отметив рост капитальных затрат и прибылей, но признал, что инфляция остается существенно выше целевого уровня в 2%. Председатель ФРС также высказался за ограничение роли forward guidance и более сдержанную коммуникацию регулятора.

После выступления доходность двухлетних гособлигаций США поднялась до 4,36%, индекс доллара укрепился, а золото подешевело на 3,3%. Вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года, по данным CME, составляет почти 90%.

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