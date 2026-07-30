Румыния предложила Туркмении проект AGRI с инвестициями до €4,5 млрд

Румыния предложила Туркмении вернуться к обсуждению проекта газопровода AGRI, который позволит поставлять туркменский газ в Европу через Чёрное море, сообщил информационный центр Госкомитета Туркменистана. Идею на переговорах в Бухаресте озвучил глава ТПП Румынии Михай Дарабан.

Проект AGRI, задуманный в 2010 году, предполагает транспортировку каспийского газа через Азербайджан и Грузию с последующим сжижением и доставкой танкерами в румынский порт Констанца. Оттуда газ планируется подавать в европейскую газотранспортную систему. Инвестиции в проект оценивались в €1,2–4,5 млрд, а мощность могла составить до 8 млрд кубометров в год.

Ранее проект сталкивался с трудностями: экономическая неоправданность сжижения газа на коротких расстояниях, недостаточная развитость технологий, а также геополитические риски. Кроме того, Азербайджан уже поставляет газ в Европу по трубопроводу TANAP, и новые объёмы также пойдут по этому маршруту.

Участниками проекта в разное время были азербайджанская SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, венгерская MVM и румынская Romgaz, которые в 2011 году учредили совместную проектную компанию. Однако из-за перечисленных причин проект был заморожен.