Экономика

Росстат выделил 8 сфер с зарплатами выше 500 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Средняя зарплата в восьми направлениях деятельности превысила 500 тыс. рублей в месяц, следует из расчетов Росстата за январь—май 2026 года. Итоги обновили в конце июля.

В управлении пенсионными резервами НПФ средний месячный доход составил 827,1 тыс. рублей. В сфере управления ценными бумагами — 737,5 тыс., при аренде и лизинге медицинского оборудования — 728,9 тыс.

Формально первое место у морского пастбищного рыбоводства — 971 тыс. рублей. Однако сведения представлены только по Сахалинской области и за весь период без распределения по месяцам.

Поскольку аналогичные предприятия действуют не только на Сахалине, показатель может не отражать ситуацию по отрасли в целом. Не исключается и наличие ошибки в статистике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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