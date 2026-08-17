Росстат выделил 8 сфер с зарплатами выше 500 тыс. рублей
Средняя зарплата в восьми направлениях деятельности превысила 500 тыс. рублей в месяц, следует из расчетов Росстата за январь—май 2026 года. Итоги обновили в конце июля.
В управлении пенсионными резервами НПФ средний месячный доход составил 827,1 тыс. рублей. В сфере управления ценными бумагами — 737,5 тыс., при аренде и лизинге медицинского оборудования — 728,9 тыс.
Формально первое место у морского пастбищного рыбоводства — 971 тыс. рублей. Однако сведения представлены только по Сахалинской области и за весь период без распределения по месяцам.
Поскольку аналогичные предприятия действуют не только на Сахалине, показатель может не отражать ситуацию по отрасли в целом. Не исключается и наличие ошибки в статистике.
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