Экономика

Росстат утвердил план перехода на стандарт СНС-2025

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Росстат утвердил план мероприятий, который определит перевод российской статистики на обновлённый стандарт национальных счетов СНС-2025. Переход планируется завершить до 2035 года, сообщили в пресс-службе статистического ведомства.

Система национальных счетов — единый перечень взаимосвязанных показателей, с помощью которых оценивают состояние экономики. Она охватывает производство, образование, распределение и перераспределение доходов, потребление и накопление товаров и услуг, а также внешнеэкономические операции. На основе этих данных принимают решения в экономической и социальной политике.

Как уточнили в Росстате, до 2030 года в национальные счета планируется внедрить ключевые концептуальные изменения СНС-2025. Они отразятся на объёме и структуре ВВП.

Одно из таких нововведений — признание данных активом. Затраты на покупку, создание или обработку информации, используемой в производстве больше года и приносящей будущую экономическую выгоду, будут считаться не расходами, а инвестициями.

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