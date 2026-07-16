Экономика

Российские миллиардеры активнее выводят капитал за границу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские миллиардеры резко нарастили вывод ка...

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Российские миллиардеры резко нарастили вывод денег за рубеж. С начала года неформальный отток капитала достиг десятков миллиардов долларов — больше, чем за весь прошлый год. Об этом пишет Bloomberg.

Бизнесмены вкладываются в недвижимость, криптовалюту, золото и частные фонды. Основные направления — Турция, ОАЭ, Кипр и Африка. Причина — опасения конфискации активов и нестабильности в стране.

Беспокоит бизнес и национализация: в 2025 году государство изъяло активы на 4 трлн рублей. Индекс Мосбиржи падает 19 недель подряд.

Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что 155 российских миллиардеров вошли в новый рейтинг Forbes. Их совокупный капитал составил почти 697 миллиардов долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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