Российские миллиардеры активнее выводят капитал за границу

Российские миллиардеры резко нарастили вывод денег за рубеж. С начала года неформальный отток капитала достиг десятков миллиардов долларов — больше, чем за весь прошлый год. Об этом пишет Bloomberg.

Бизнесмены вкладываются в недвижимость, криптовалюту, золото и частные фонды. Основные направления — Турция, ОАЭ, Кипр и Африка. Причина — опасения конфискации активов и нестабильности в стране.

Беспокоит бизнес и национализация: в 2025 году государство изъяло активы на 4 трлн рублей. Индекс Мосбиржи падает 19 недель подряд.

Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что 155 российских миллиардеров вошли в новый рейтинг Forbes. Их совокупный капитал составил почти 697 миллиардов долларов.