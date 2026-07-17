Россия нарастила экспорт агропродукции в Китай на 41%

Россия резко увеличила поставки аграрной продукции в Китай. За первое полугодие объем экспорта вырос на 41% и достиг 5,7 миллиона тонн. Такие данные приводят в НТВ. Китай остается одним из ключевых рынков для российского АПК. Рост показал, что спрос на наше продовольствие в Поднебесной продолжает расти.