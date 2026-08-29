Экономика

Россети нарастили чистую прибыль по МСФО за полугодие на 45,11% до 175,99 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За первое полугодие 2026 года чистая прибыль группы «Россети» по МСФО увеличилась на 45,11% и достигла 175,99 млрд рублей.

Выручка за отчетный период выросла на 17,4% — до 981,46 млрд рублей, а операционная прибыль составила 244,2 млрд рублей, что на 36% выше прошлогоднего значения.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 41,4% до 240,84 млрд рублей, говорится в отчете компании, обнародованном 28 августа. «Россети» входят в число крупнейших электросетевых холдингов мира и объединяют 38 дочерних обществ, включая 17 сетевых компаний.

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