Риск-сценарии для топливного рынка: Новак поручил учесть рост выпуска и импорта

Александр Новак поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить риск-сценарии для топливного рынка. Об этом сообщил кабмин по итогам заседания. В мерах реагирования должны быть предусмотрены как увеличение выпуска нефтепродуктов, так и корректировка объёмов их импорта. Такие сценарии должны работать и в дальнейшем.

На встрече Минэнерго доложило о ситуации на рынке горючего, запасах и загрузке НПЗ. Отдельно обсуждалось снабжение топливом Тывы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края. Новак также потребовал от отраслевых структур и компаний продолжать согласованные действия для насыщения внутреннего рынка и бесперебойных поставок в регионы.

Ранее вице-премьер сообщал, что Россия уже начала закупать топливо за рубежом. По его словам, баланс спроса и предложения планируется восстановить за счёт роста производства на НПЗ и дополнительных поставок импортного бензина.

По данным на середину сентября 2026 года, наиболее острая ситуация с топливом сложилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: очереди на заправках достигали двух часов, а отпуск ограничивали 30 литрами на машину. В последнюю неделю о серьёзной нехватке бензина сообщают автомобилисты Архангельской области. Дизель останется невыездным до конца октября.