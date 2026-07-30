Экономика

Решетников назвал три задачи для восстановления бизнеса после атак на склады РВБ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Министр экономического развития России Максим Решетников обозначил три ключевые задачи, необходимые для возобновления работы предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы компании «РВБ». Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Первая задача — обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям через восстановление и перестройку логистических цепочек. Вторая — оказать помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. Третья — внедрить системные меры для повышения устойчивости поставок, увеличения товарных запасов, роста гибкости и оперативности доставки.

Основным вопросом заседания стала оперативная помощь партнёрам-продавцам «РВБ», чьи товары пострадали в результате атак. Участие в обсуждении принял лично министр экономического развития.

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