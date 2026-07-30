Решетников назвал три задачи для восстановления бизнеса после атак на склады РВБ
Министр экономического развития России Максим Решетников обозначил три ключевые задачи, необходимые для возобновления работы предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы компании «РВБ». Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Первая задача — обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям через восстановление и перестройку логистических цепочек. Вторая — оказать помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. Третья — внедрить системные меры для повышения устойчивости поставок, увеличения товарных запасов, роста гибкости и оперативности доставки.
Основным вопросом заседания стала оперативная помощь партнёрам-продавцам «РВБ», чьи товары пострадали в результате атак. Участие в обсуждении принял лично министр экономического развития.
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