Экономика

Решетников: доплата России Армении за ЮКЖД безосновательна

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что требования Армении о дополнительных выплатах со стороны России за Южно-Кавказскую железную дорогу (ЮКЖД) не имеют оснований в случае одностороннего пересмотра концессионных обязательств. По его словам, если Ереван изменит условия соглашения, что нанесет ущерб российскому инвестору, у РФ появятся основания требовать компенсации, а не доплаты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил передачу спора в арбитраж. Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания намерена соблюдать условия концессии, но рассчитывает на возврат вложенных средств при расторжении договора по инициативе армянской стороны.

Решетников подчеркнул, что ЮКЖД не является «бесплатным» активом: в предприятие проинвестировано более 30 миллиардов рублей, закуплен новый подвижной состав и развивается инфраструктура. Поэтому постановка вопроса о доплате России Армении, по его мнению, безосновательна.

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