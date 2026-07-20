Экономика

Производство обуви в России выросло на 22% за четыре года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Производство обуви в России выросло на 22% за ч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские обувщики бьют рекорды: в 2025 году выпустили на 22% больше пар, чем в 2021-м. Такие данные следуют из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомился ТАСС.

Правда, продажи не поспевают за производством — реализация обуви упала на 11% по сравнению с прошлым годом. Интересная картина складывается на рынке: отечественная обувь занимает почти четверть всего оборота — 24,73%. Еще 6% приходится на страны ЕАЭС, а львиная доля — 43,5% — на импорт из дальнего зарубежья.

При этом продавцов обуви в стране больше 30 тысяч. И они стали заметно дисциплинированнее: число тех, кто работает без нарушений, выросло в полтора раза (плюс 6 773), а нарушителей стало меньше в 1,7 раза (минус 8 739).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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