Производство обуви в России выросло на 22% за четыре года

Российские обувщики бьют рекорды: в 2025 году выпустили на 22% больше пар, чем в 2021-м. Такие данные следуют из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомился ТАСС.

Правда, продажи не поспевают за производством — реализация обуви упала на 11% по сравнению с прошлым годом. Интересная картина складывается на рынке: отечественная обувь занимает почти четверть всего оборота — 24,73%. Еще 6% приходится на страны ЕАЭС, а львиная доля — 43,5% — на импорт из дальнего зарубежья.

При этом продавцов обуви в стране больше 30 тысяч. И они стали заметно дисциплинированнее: число тех, кто работает без нарушений, выросло в полтора раза (плюс 6 773), а нарушителей стало меньше в 1,7 раза (минус 8 739).