Продуктовые цены начнут отслеживать по всей цепочке поставок
Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке движения товаров. Документ утверждён 4 августа.
Стоимость продовольствия будут отслеживать на всех этапах — от производителя до магазина.
Мониторинг затронет всю цепочку товародвижения, включая промежуточные звенья между производством и розницей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец