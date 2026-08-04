Экономика

Продуктовые цены начнут отслеживать по всей цепочке поставок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке движения товаров. Документ утверждён 4 августа.

Стоимость продовольствия будут отслеживать на всех этапах — от производителя до магазина.

Мониторинг затронет всю цепочку товародвижения, включая промежуточные звенья между производством и розницей.

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