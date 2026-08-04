Продуктовые цены начнут отслеживать по всей цепочке поставок

Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке движения товаров. Документ утверждён 4 августа.

Стоимость продовольствия будут отслеживать на всех этапах — от производителя до магазина.

Мониторинг затронет всю цепочку товародвижения, включая промежуточные звенья между производством и розницей.