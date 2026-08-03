Экономика

Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже снизились на 11,2% за семь месяцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По данным Петербургской биржи, за январь—июль 2026 года реализация нефтепродуктов сократилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,15 млн тонн. Финансовый оборот площадки за это время упал на 1,9% — до 1,185 трлн рублей.

Продажи бензинов снизились на 19,4% (до 4,918 млн тонн), в том числе АИ-92 — на 17,7% (2,895 млн тонн), АИ-95 — на 21,7% (1,986 млн тонн). Реализация дизельного топлива сократилась на 13,4% (9,687 млн тонн): летнее — на 21,5% (6,191 млн тонн), зимнее — на 2,2% (1,459 млн тонн), тогда как межсезонное выросло на 16,9% (1,204 млн тонн), а арктическое — на 6,7% (833 тыс. тонн).

Авиакеросин потерял 40,9% объёма, до 581 тыс. тонн, топочный мазут — 11,6%, до 1 млн тонн. При этом продажи сжиженных углеводородных газов увеличились на 8,7%, до 1,731 млн тонн.

В июле 2026 года падение оказалось более резким: общий объём реализации нефтепродуктов сократился на 35,6% в годовом выражении, до 2,171 млн тонн. Бензина продано 452 тыс. тонн (-51,8%), дизтоплива — 1,097 млн тонн (-37,2%), авиакеросина — 34 тыс. тонн (-80,5%), топочного мазута — 125 тыс. тонн (-24,5%), СУГ — 311 тыс. тонн (+15,8%).

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