Продавцы Wildberries просят налоговую отсрочку из-за атак на склады

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к властям с просьбой дать продавцам, чьи товары пострадали при ударах по складам Wildberries, отсрочку по налогам и страховым взносам на полгода. Письма направлены главам Минфина и ФНС.

Воспользоваться мерой смогут предприниматели, которые документально подтвердят порчу или утрату товара. Многие селлеры из-за атак столкнулись с остановкой продаж и кассовыми разрывами, говорится в обращении. Отсрочка, по мнению авторов, поможет восстановить бизнес, сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед контрагентами.

Глава совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров напомнил, что уже есть механизм форс-мажора для отсрочек. Но председатель АУРЭК Евгения Черницкая указала: заключение о форс-мажоре может затянуться, а ближайший срок уплаты налогов — 27 июля. Нужно консолидированное решение, подчеркнула она.

Несколько дней назад БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Электростали и Котовске, выведя из строя около 7% мощностей маркетплейса. Минувшей ночью удары пришлись по складам в Краснодаре и Невинномысске — объекты приостановили работу.