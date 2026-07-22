Экономика

Продавцы Wildberries просят налоговую отсрочку из-за атак на склады

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к властям с просьбой дать продавцам, чьи товары пострадали при ударах по складам Wildberries, отсрочку по налогам и страховым взносам на полгода. Письма направлены главам Минфина и ФНС.

Воспользоваться мерой смогут предприниматели, которые документально подтвердят порчу или утрату товара. Многие селлеры из-за атак столкнулись с остановкой продаж и кассовыми разрывами, говорится в обращении. Отсрочка, по мнению авторов, поможет восстановить бизнес, сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед контрагентами.

Глава совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров напомнил, что уже есть механизм форс-мажора для отсрочек. Но председатель АУРЭК Евгения Черницкая указала: заключение о форс-мажоре может затянуться, а ближайший срок уплаты налогов — 27 июля. Нужно консолидированное решение, подчеркнула она.

Несколько дней назад БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Электростали и Котовске, выведя из строя около 7% мощностей маркетплейса. Минувшей ночью удары пришлись по складам в Краснодаре и Невинномысске — объекты приостановили работу.

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