Экономика

Продавцы Wildberries получат отсрочку по кредитам в ВТБ и Сбере

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сбербанк и ВТБ объявили о мерах поддержки для предпринимателей малого и среднего бизнеса, чьи товары сгорели на складах Wildberries после атак беспилотников. ВТБ предлагает отсрочку по основному долгу и процентам по действующим кредитам. Чтобы воспользоваться этим, нужно обратиться в банк через личный кабинет или в офис — каждое заявление рассмотрят индивидуально.

Сбербанк запустил сбор заявок на реструктуризацию кредитов. Оформить её можно в разделе «Кредиты» приложения «Сбербизнес», нажав кнопку «Реструктуризация». Кроме того, банк организовал бесплатные консультации по вопросам, связанным с инцидентом. Звонки принимаются ежедневно по номеру 0321, также можно написать в чат приложения.

Предприниматели, пострадавшие от пожаров, теперь могут не беспокоиться о кредитных платежах — банки пошли навстречу. Ранее сообщалось, что атаки беспилотников привели к возгораниям на складах Wildberries, что нанесло ущерб многим продавцам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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