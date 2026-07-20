Продавцы Wildberries получат отсрочку по кредитам в ВТБ и Сбере

Сбербанк и ВТБ объявили о мерах поддержки для предпринимателей малого и среднего бизнеса, чьи товары сгорели на складах Wildberries после атак беспилотников. ВТБ предлагает отсрочку по основному долгу и процентам по действующим кредитам. Чтобы воспользоваться этим, нужно обратиться в банк через личный кабинет или в офис — каждое заявление рассмотрят индивидуально.

Сбербанк запустил сбор заявок на реструктуризацию кредитов. Оформить её можно в разделе «Кредиты» приложения «Сбербизнес», нажав кнопку «Реструктуризация». Кроме того, банк организовал бесплатные консультации по вопросам, связанным с инцидентом. Звонки принимаются ежедневно по номеру 0321, также можно написать в чат приложения.

Предприниматели, пострадавшие от пожаров, теперь могут не беспокоиться о кредитных платежах — банки пошли навстречу. Ранее сообщалось, что атаки беспилотников привели к возгораниям на складах Wildberries, что нанесло ущерб многим продавцам.