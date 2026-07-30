Прибыль заводов СИБУРа в Татарстане выросла вдвое за квартал

Казанский и нижнекамский заводы СИБУРа за апрель–июнь заработали 21,3 млрд рублей валовой прибыли — вдвое больше, чем в первом квартале. Это следует из отчетности предприятий. Нижнекамскнефтехим нарастил прибыль в 3,5 раза — до 14,4 млрд, а «Казаньоргсинтез» — в полтора раза, до 6,9 млрд. Чистая прибыль двух заводов в сумме — 9,8 млрд рублей. Из них 7,1 млрд заработал НКНХ, 2,7 млрд — КОС. СИБУР инвестирует в Татарстан по-крупному: только в прошлом году вложил 148 млрд рублей — почти половину всех инвестиций в нефтехимию республики. Инвестиции конвертируются в тонны: за первое полугодие выпуск продукции вырос на 6% — до 2,19 млн тонн. Главный драйвер — комплекс ЭП-600, запущенный в прошлом году. Он уже выдал более 1,2 млн тонн этилена и полимеров. К 2028 году в Татарстане появится 3 тысячи новых рабочих мест — высокотехнологичных, как обещает СИБУР.