Экономика

Прибыль SK Hynix во втором квартале взлетела на 1242% на фоне бума ИИ-чипов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чистая прибыль южнокорейского производителя полупроводников SK Hynix во втором квартале (апрель—июнь) составила 93,92 трлн вон ($64,6 млрд), что в 13,4 раза больше, чем годом ранее. Такой рост связан с ажиотажным спросом на чипы памяти HBM для систем искусственного интеллекта, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на отчет компании.

Операционная прибыль SK Hynix за отчетный период увеличилась в 6,5 раза — до 60,54 трлн вон, выручка — в 3,5 раза, до 79,31 трлн вон. Операционная рентабельность достигла 76%, что превышает показатель предыдущего квартала (75%). Как отмечает агентство, такой уровень маржинальности является редкостью для производственного сектора.

По марже SK Hynix третий квартал подряд опережает тайваньскую TSMC (60,3%). Фактические результаты компании превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на уровне 63,55 трлн вон. Благодаря лидерству на рынке HBM (58% мирового рынка) SK Hynix обогнала Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. Накопленные средства планируется направить на расширение производственных мощностей в Корее.

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