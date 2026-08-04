Экономика

Президент разрешил сделки с долями ветроэнергетических компаний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент России Владимир Путин разрешил сделки с долями ряда ветроэнергетических компаний в связи с прекращением договора инвестиционного товарищества «Фонд развития ветроэнергетики». Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

В список попали 11 ООО, включая «Ветропарки ФРВ», «Седьмой Ветропарк ФРВ» и «Двенадцатый Ветропарк ФРВ». Владельцы почти всех юрлиц не раскрываются, исключение — «Ветропарки ФРВ» и «Девятый Ветропарк ФРВ», учрежденные договором инвесттоварищества. Все эти организации находятся под управлением УК «Ветроэнергетика».

Фонд развития ветроэнергетики создали в 2017 году «Форвард Энерго» (тогда «Фортум») и группа «Роснано» на паритетных началах. Портфель фонда достигал 1823 МВт. В 2021-м участники объявили о прекращении совместного предприятия: проекты почти на 1,3 ГВт переходят в новое СП с Газпромбанком, а сотрудничество с «Роснано» продолжится по проектам на 1,4 ГВт.

Fortum, которому принадлежат 98,23% «Форвард Энерго» и около 30% «ТГК-1», оставался одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В 2023 году компания списала российские активы. «Форвард Энерго» продолжает участвовать в рынке ВИЭ: в августе 2025 года она выиграла право построить ветроэлектростанции мощностью 150 МВт в Амурской области.

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