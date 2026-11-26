Торгово-промышленная палата Татарстана анонсировала серию бесплатных практикумов по налоговой тематике для бизнеса. Участникам помогут разобраться в тонкостях выбора оптимального режима налогообложения и подготовиться к возможным проверкам контролирующих органов.

Занятия рассчитаны на представителей малого и среднего предпринимательства, которые стремятся минимизировать ошибки в отчетности и снизить риски при взаимодействии с надзорными структурами. Программа позволит систематизировать имеющиеся знания и получить прикладные рекомендации от специалистов.

Как отмечают организаторы, практикумы будут полезны как новичкам в бизнесе, так и опытным предпринимателям, рассматривающим смену налоговой системы. Участие в мероприятиях бесплатное, однако число мест ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться с записью.