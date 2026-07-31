Правительство продлило запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года

Правительство РФ продлило на полгода запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Ограничения будут действовать до 31 января 2027 года. В кабмине объяснили меру необходимостью поддерживать стабильность внутреннего топливного рынка.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что продление даст правительству время до весны для завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов и перенастройки логистики. Это должно обеспечить спокойный зимний сезон для российских потребителей и продемонстрировать приоритет внутренней энергетической безопасности, отметил он. Станкевич также добавил, что запрет — реакция на последствия, а не на причины: продолжаются ремонты НПЗ, сохраняется спрос со стороны аграрного сектора в период уборки, а механизм демпфера делает экспорт выгодным при определённых курсах валют.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что ограничения в первую очередь затронут внешние рынки. Он привёл в пример рост цен на дизельное топливо в США, произошедший из-за нарушения баланса мирового рынка после сокращения поставок из России. При этом азиатский рынок, по его оценке, защищён собственными объёмами производства в Индии и Китае. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев отметил, что инициатива может негативно сказаться на доходах государственного бюджета.

Эксперты допускают возможность пересмотра ограничений осенью в случае полной стабилизации ситуации и завершения ремонтов на заводах, сообщает «Российская газета».