Экономика

Правительство продлило запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство продлило запрет на экспорт бензин...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Правительство РФ продлило на полгода запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Ограничения будут действовать до 31 января 2027 года. В кабмине объяснили меру необходимостью поддерживать стабильность внутреннего топливного рынка.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что продление даст правительству время до весны для завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов и перенастройки логистики. Это должно обеспечить спокойный зимний сезон для российских потребителей и продемонстрировать приоритет внутренней энергетической безопасности, отметил он. Станкевич также добавил, что запрет — реакция на последствия, а не на причины: продолжаются ремонты НПЗ, сохраняется спрос со стороны аграрного сектора в период уборки, а механизм демпфера делает экспорт выгодным при определённых курсах валют.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что ограничения в первую очередь затронут внешние рынки. Он привёл в пример рост цен на дизельное топливо в США, произошедший из-за нарушения баланса мирового рынка после сокращения поставок из России. При этом азиатский рынок, по его оценке, защищён собственными объёмами производства в Индии и Китае. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев отметил, что инициатива может негативно сказаться на доходах государственного бюджета.

Эксперты допускают возможность пересмотра ограничений осенью в случае полной стабилизации ситуации и завершения ремонтов на заводах, сообщает «Российская газета».

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