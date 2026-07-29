Экономика

Под давлением ФНС и высокого «ключа»: Татарстан накрыла волна банкротств бизнеса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане резко взлетело число банкротств бизнеса. За год количество конкурсных производств выросло на 35%, а во втором квартале — сразу на 46%. Субсидиарная ответственность достигла рекордных 521,9 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом кредиторам удаётся вернуть лишь 11% от заявленных требований.

Республика входит в топ-5 регионов России по числу банкротств, уступая лишь Москве, Московской, Свердловской областям и Санкт-Петербургу. В Поволжье Татарстан — безусловный лидер.

Главные причины — усилившееся давление Федеральной налоговой службы и высокая ключевая ставка. Кредиты стали практически недоступны, закрыть кассовые разрывы нечем. Налоговая доначисляет миллионы — предприятия просто не выдерживают.

Кредиторы всё реже вступают в процедуры банкротства из-за выросших госпошлин. Поддерживать процесс становится накладно. Реструктуризация долгов — редкость: без банковской гарантии не обойтись, а взять её негде.

Власти надеются на реформу института банкротства. Недавно подписан закон о добанкротной санации и реструктуризации долгов для юрлиц — срок до 4 лет с возможностью продления вдвое. Но эксперты сомневаются: по их мнению, закон в первую очередь защищает интересы крупных кредиторов, а не спасает бизнес.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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