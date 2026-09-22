Первый зампред ВТБ: инвестор в РФ переоценивает краткосрочную информацию
Российский инвестор склонен переоценивать краткосрочную информацию и недооценивать долгосрочную — об этом 21 сентября на Московском финансовом форуме заявил первый заместитель президента — председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов. Такое поведение он сравнил с рыбой.
ТАСС, генеральный информационный партнер форума, приводит его слова: «То есть он, с одной стороны, со стороны близорук, а с другой стороны — обладает короткой памятью. Это будет рыба».
В новость ТАСС позднее была внесена правка (18:03 мск): в цитате верно — «долгосрочную».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец