Первый зампред ВТБ: инвестор в РФ переоценивает краткосрочную информацию

Российский инвестор склонен переоценивать краткосрочную информацию и недооценивать долгосрочную — об этом 21 сентября на Московском финансовом форуме заявил первый заместитель президента — председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов. Такое поведение он сравнил с рыбой.

ТАСС, генеральный информационный партнер форума, приводит его слова: «То есть он, с одной стороны, со стороны близорук, а с другой стороны — обладает короткой памятью. Это будет рыба».

В новость ТАСС позднее была внесена правка (18:03 мск): в цитате верно — «долгосрочную».