Экономика

Перевалка угля на "Остерре" выросла на 36% до 14,1 млн тонн за семь месяцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2026 году угольный терминал "Остерра" в Ванино Хабаровского края за семь месяцев увеличил перевалку угля на 36% относительно аналогичного периода прошлого года — до 14,1 млн тонн. Такую статистику привели в пресс-службе компании.

В июле предприятие отправило на экспорт в страны АТР 1,9 млн тонн угля. Терминал принял 26,9 тыс. полувагонов, что на 1,9 тыс. больше, чем годом ранее. Среднесуточная выгрузка при этом выросла на 8% — до 867 полувагонов.

Всего за семь месяцев обработано 186,3 тыс. полувагонов суммарным объемом 13,9 млн тонн. Среднесуточная выгрузка составила 1 тыс. полувагонов — на 42% больше, чем в 2025 году. В компании добавили, что продолжается инвестпроект по расширению перерабатывающей способности порта на 22%, до 40 млн тонн угля в год, с завершением в конце 2027 года.

Терминал входит в группу компаний "Портовый Альянс", экспортирует уголь в АТР и является резидентом свободного порта Владивосток.

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