Оптовые цены на сахар в России снизились на 8,3% за месяц

Минсельхоз России связал ситуацию на рынке сахара с сезонным фактором. По данным ведомства, за месяц оптовые цены на сахар в стране снизились на 8,3% и сейчас сопоставимы с уровнями 2024 и 2023 годов.

В министерстве ожидают, что рост переработки сахарной свеклы нового урожая увеличит предложение. Это, как отмечают в Минсельхозе, традиционно приведет к снижению цен.

Самообеспеченность России сахаром в 2025 году составила 104,9% при пороге Доктрины продовольственной безопасности 90%. Сбор сахарной свеклы достиг 48,9 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Такие объемы позволили сохранить стабильную переработку: выпуск сахара в прошлом году превысил 6,3 млн тонн. Этого хватает и для внутреннего спроса, и для экспортного потенциала, а в январе — июле выпуск сахара вырос на 16,7%, сообщили в Минсельхозе. Росстат при этом зафиксировал в августе 2026 года рост цен на сахар-песок на 5,7%.