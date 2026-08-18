Официальный курс доллара превысил 85 рублей впервые с сентября

Официальный курс американской валюты на 18 августа зафиксирован на отметке 85,0136 рубля. Такие данные размещены на сайте Центробанка.

По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 46,87 копейки. Это произошло впервые с 12 сентября прошлого года.

Курс евро регулятор установил на уровне 98,3352 рубля, что на 82,11 копейки выше прежнего значения. Юань вырос на 14,86 копейки и составил 12,6275 рубля.