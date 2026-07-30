Экономика

Оборот общепита в Татарстане за пять месяцев составил 45,7 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан занял 9-е место по обороту общепита з...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан оказался на девятой строчке среди регионов России по обороту общепита. За январь-май 2026 года республика наторговала на 45,7 миллиарда рублей — такие данные опубликовал Росстат.

Лидером по объёму выручки традиционно стала Москва — 600,7 млрд, за ней Петербург и Московская область. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Свердловская область. А на местах с шестого по десятое, кроме Татарстана, расположились Дагестан, Челябинская и Самарская области, а также Красноярский край.

Под оборотом общепита статистики понимают выручку от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров — как на месте, так и с доставкой. В выборку не попали малые предприятия.

Татарстан третий год подряд держится в десятке. В 2024-м республика была на шестом месте, в январе-августе 2025-го — на восьмом. Нынешний результат — девятая позиция.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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