Оборот общепита в Татарстане в июне упал на 7% — посетители экономят

В июне жители Татарстана стали реже ходить в кафе и рестораны — оборот общепита в республике сократился на 7,1% по сравнению с маем. За первое полугодие 2024 года, однако, выручка выросла на 8,1% и достигла 54,9 млрд рублей. По России в целом картина схожая: июньский оборот — 502,8 млрд рублей, плюс 6,5% к прошлому году.

Посетители явно экономят. Исполнительный директор АРИО РТ Галина Шарафутдинова отмечает: посещаемость татарстанских заведений упала на 3–15%, зато средний чек подскочил на 5–15%. В целом по России падение посещаемости около 10%, люди всё чаще покупают готовую еду в супермаркетах, а не идут в кафе.

Несмотря на июньский спад, год к году ресторанный рынок республики всё ещё в плюсе: относительно июня 2023-го оборот вырос на 9,5%.