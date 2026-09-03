Облигации «ХимМеда» на 500 млн рублей: открыт сбор заявок

3 сентября открыта книга заявок на дебютные облигации ГК «ХимМед» объемом 500 млн рублей. Трехлетние бумаги разместят на СПБ Бирже с номиналом 1000 рублей и купонным периодом 30 дней. Ориентир по ставке купона — не более 22,5% годовых.

Через полтора года эмитент сможет воспользоваться опционом колл. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Организаторами размещения выступают СПБ Банк, Альфа-банк, Газпромбанк и «Цифра брокер», а размещение предварительно запланировано на 8 сентября.

Привлеченные средства направят на диверсификацию источников фондирования, рефинансирование краткосрочных обязательств и финансирование инвестиционной программы. В июле 2026 года «Эксперт РА» присвоило головной структуре группы — АО «ХимМед» — рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.

По итогам первого полугодия 2026 года выручка группы по МСФО выросла на 19% до 4,4 млрд рублей, валовая прибыль — на 26% до 1,8 млрд рублей. Основной вклад внесло собственное производство: его выручка достигла 603 млн рублей, что на 26% больше результата за весь 2025-й. Эти данные приводили в компании.