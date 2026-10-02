Экономика

Новак: на 80% АЗС цены на топливо растут в пределах инфляции

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что на автозаправочных станциях, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, цены растут примерно в пределах инфляции. Такие АЗС обеспечивают около 80% продаж нефтепродуктов в стране, передает ТАСС.

По словам Новака, речь идет о станциях «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти» и «Сургутнефтегаза». Они поддерживают цену примерно на уровне инфляции к прошлому году. В условиях частичного дефицита крупные компании ведут себя социально ответственно, отметил вице-премьер.

Оставшиеся 20% продаж приходятся на большое количество независимых АЗС и операторов. В условиях дефицита они могут продавать топливо по более дорогим ценам, сказал Новак.

Он добавил, что вместе с Федеральной антимонопольной службой ведется разбирательство по таким случаям, уже 58 антимонопольных расследований. В таких случаях принимаются необходимые меры со стороны соответствующих органов, сообщил вице-премьер.

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