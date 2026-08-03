Экономика

Номерной фонд апарт-отелей Петербурга с шерингом текстиля вырос вдвое

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За последний год совокупный номерной фонд апарт-отелей Петербурга, которые пользуются шерингом текстиля, вырос в два раза. Доля таких объектов достигла 9,1% от общего числа.

При такой сервисной модели апарт-отели не покупают бельё и полотенца, а получают их во временное пользование вместе с полным обслуживанием. Подрядчик поставляет нужное количество комплектов, забирает использованные, привозит чистые, обеспечивает профессиональную стирку, контроль качества, замену изношенного текстиля и его утилизацию.

Как отмечают эксперты, это позволяет управляющим не замораживать средства на закупку текстиля и организацию собственных прачечных, а направлять бюджет на развитие бизнеса. В компании Lindaily подсчитали: для апарт-отеля на 100 номеров собственный цикл потребовал бы 13–15 млн рублей первоначальных инвестиций, а недополученный доход от этих средств за год может достигать 2,5 млн рублей. Сервисная модель переводит затраты в операционные и сокращает сопутствующие расходы примерно на 2,5–3 млн рублей в год.

Руководитель бизнес-подразделения HoReCa Lindaily Владимир Борисенко подчёркивает, что качество белья заметно влияет на удовлетворённость гостей: согласно отраслевым исследованиям, оно способно повысить её на 40%, а «комфорт постели» отмечают в 68% положительных отзывов пятизвёздочных отелей. Основатель ИСК Inreit, сети отелей Port Comfort и УК KEYPORT Кирилл Кудинов рассказал, что его компания рассматривала шеринговую модель, но пока приостановила рассмотрение: на текущий сезон бельё уже закуплено, и неясно, как отражать аренду текстиля в отчётах. При этом он считает предложение интересным и планирует вернуться к нему после сезона. По данным NF Group, в сегменте апарт-отелей, формирующем 36% предложения Петербурга, работают 65 объектов с номерным фондом 9,2 тыс. единиц, а до конца 2026 года ожидается открытие пяти новых проектов.

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