Экономика

Набиуллина: цифровой рубль дал Москве отчет по каждому рублю на метро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Цифровой рубль позволяет автоматически отслеживать движение каждого рубля по всей цепочке при финансировании строительства метро в Москве. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, правительство Москвы выделяет средства в цифровых рублях для строительства станции метро. Благодаря этому город получил автоматический отчет по движению каждого рубля по всей цепочке, начиная от генподрядчика. Собирать документы по банкам, чтобы убедиться, что деньги ушли по назначению, не потребовалось.

Регулятор вместе с коллегами из Москвы работает над следующими этапами: не просто мониторить целевое исполнение, но и выставлять условия для платежей — кому, когда платить из средств целевого назначения. Набиуллина поблагодарила Москву за готовность быть первопроходцем в этом проекте.

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