На ВЭФ китайская блогерша продала российские товары более чем на 1 млрд рублей

Китайский стример Даньдань продала российскую продукцию более чем на 1 млрд рублей в рамках онлайн-фестиваля «Сделано в России» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

За четыре дня фестиваля суммарные продажи превысили целевой показатель в 1 млрд рублей, установленный РЭЦ. Семичасовой стрим Даньдань собрал охваты более 30 млн человек, а в первые пять минут эфира было продано товаров на 17 млн рублей. В акции участвовали свыше 130 российских компаний из более чем 50 регионов, ассортимент включал более 250 наименований продукции.

Даньдань лично отобрала товары для трансляции. Сотрудничество с РЭЦ началось в 2025 году с визита блогерши в Москву. После окончания прямых эфиров продажи продолжаются за счет записанного контента, рассказала Никишина. Онлайн-фестиваль «Сделано в России» завершился 4 сентября.