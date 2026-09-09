Экономика

«М.видео-Эльдорадо» покинула топ-10 ритейлеров после падения выручки на 40%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Выручка «М.видео-Эльдорадо» в апреле — июле упала на 40% год к году, до 47 млрд рублей, и компания по итогам второго квартала 2026 года не вошла в десятку крупнейших российских ритейлеров. Это следует из исследования «Infoline-аналитики».

Тремя месяцами ранее сеть занимала в этом списке 10-е место, а в 2025 году — 9-е. В документе отмечается, что пересмотр позиции связан со снижением выручки.

Из-за смены модели работы на маркетплейс компанию также оценивали по показателю GMV без НДС. С учетом этого показателя она оказалась на 12-й строчке среди торговых сетей, рассказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Если в рейтинг включать также три крупнейших маркетплейса — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», — то «М.видео-Эльдорадо» заняла бы 15-е место.

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