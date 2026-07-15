Экономика

МВФ: резервы для смягчения энергокризиса почти исчерпаны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что возможности мирового сообщества по сдерживанию энергетического кризиса практически исчерпаны. В новой аналитической записке, опубликованной в блоге фонда, отмечается, что резервные мощности по добыче нефти уже задействованы, спрос сокращен, а запасы топлива истощены.

Эксперты МВФ подчеркивают, что первоначальный удар по рынкам удалось смягчить благодаря имевшемуся запасу прочности, однако теперь это пространство для маневра стремительно сужается. По их словам, для предотвращения дальнейшего ущерба мировой экономике необходимо быстрое восстановление предложения.

В документе указывается, что к концу мая с рынка было выведено более 1,1 млн баррелей сырой нефти в сутки — это эквивалент примерно десяти дней глобального потребления. Авторы записки сравнивают текущую нехватку сырья с нефтяным кризисом 1973 года, ирано-иракской войной и войной в зоне Персидского залива, отмечая, что нынешний дефицит превысил показатели тех событий.

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