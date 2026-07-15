Инфраструктура для будущего: еще 35 объектов «Пилара» доступны для размещения оборудования в Приволжье

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, продолжает расширение парка антенно-мачтовых сооружений на территории Приволжья. Новые башни инфраоператора стали доступны для аренды и размещения оборудования компаний-партнеров еще в восьми регионах страны.

«Пилар» продолжает расширять сеть собственных АМС – с начала года компания ввела в эксплуатацию еще 35 объектов в Приволжье. Мачты инфраструктурного оператора находятся в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях, а также в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия. Объекты «Пилара» расположены с учетом основных потребностей заказчиков и для обеспечения наибольшего покрытия мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон, сельскохозяйственных территорий и транспортных магистралей.

На сегодняшний день каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвертый – телерадиовещатель. При этом на арендованных опорах может быть размещено оборудование различных типов: базовые станции, антенно-фидерные системы, системы мониторинга эфира, электросетевое хозяйство и многое другое.

Использование готового парка АМС позволяет компаниям-партнерам реализовывать свои проекты без капитальных затрат на строительство собственных вышек. Эту задачу, как и обслуживание объектов, берет на себя собственное строительно-монтажное управление «Пилара».

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«Обширная сеть антенно-мачтовых сооружений «Пилара» дает нашим партнерам возможность размещать оборудование в актуальных локациях и не тратить ресурсы на строительство собственных опор. Мы также полностью отвечаем за безопасность объектов и их своевременное техническое обслуживание. Благодаря этому компании направляют больше ресурсов на свои проекты, многие из которых имеют стратегическое значение для телеком-отрасли в частности и экономики приволжских регионов в целом».

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона «Волга» T2: