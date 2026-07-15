В казанском автобусе безбилетница ударила контролера по лицу

В Казани в автобусе №60 женщина ударила контролера по лицу после того, как ее застали за безбилетным проездом. Об этом сообщили в пресс-службе МУП ПАТП №2.

По данным предприятия, женщина села в автобус, не оплатив проезд. Контролеры заметили нарушение и начали оформлять акт. Тогда пассажирка вспомнила про штраф и оплатила проезд прямо при них, но вместо того, чтобы успокоиться, начала вести себя неадекватно.

После этого нарушительница перешла на нецензурную брань и ударила контролера по лицу. На женщину уже написано заявление в полицию.