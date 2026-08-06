Молодежная безработица на востоке Финляндии достигла 36,4%

Молодежная безработица в муниципалитетах восточной Финляндии достигла 36,4%. Критический уровень стал следствием разрыва экономических связей с Россией и остановки турпотока из страны, сообщает Euractiv.

Как пишет Euractiv, россияне годами были основными клиентами местного бизнеса, а после закрытия границы отели потеряли постоянных гостей. Внутренние поездки финнов не компенсируют потерю: туристы из других регионов останавливаются в основном на одну ночь и уезжают, поэтому рентабельность гостиниц остается низкой. В издании отметили, что потеря российских туристов стала самым большим ударом для региона.

Серьезные убытки несет аграрный сектор: расходы на ведение хозяйства выросли на 30% из-за потери доступа к дешевому российскому сырью — известняку и торфу. Усугубляет ситуацию кредитная политика банков, которые все чаще отказывают фермерам в займах.

Финляндия полностью закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года, объяснив это борьбой с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Туристические визы россиянам Хельсинки перестал выдавать еще в 2022 году.