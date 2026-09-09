Мировая добыча алмазов, по прогнозу АЛРОСА, не превысит 100 млн каратов в год

Мировая добыча алмазов в ближайшие пять-шесть лет не превысит 100 млн каратов в год. Такой прогноз озвучил начальник управления корпоративных финансов «АЛРОСА» Сергей Тахиев в интервью аналитической компании «Эйлер». По его словам, это может поддержать рост цен на драгоценные камни.

В 2025 году, по оценке компании, в мире добыли 98–100 млн каратов алмазов. В 2026 году ожидается снижение производства до 90–95 млн каратов. Для сравнения: в начале 2020-х годов добыча составляла около 120 млн каратов, в 2010-х — в среднем 135 млн каратов, а в отдельные годы достигала 150 млн каратов.

По данным Кимберлийского процесса, в 2025 году мировая добыча сократилась на 8% по сравнению с предыдущим годом — до 98,8 млн каратов. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений организации, ведущей статистику с 2004 года. В Британской геологической службе отметили, что ниже этот уровень в последний раз опускался в 1989 году.

Производство алмазов ниже 95 млн каратов в последний раз фиксировалось в 1987 году, ниже 90 млн каратов — в 1985 году.