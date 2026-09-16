Минпромторг предложил регулярные отборы ВИЭ и новые объемы до 2042 года
Минпромторг предлагает допустить проекты в сфере возобновляемой энергетики к конкурентным, технологически нейтральным отборам мощности и проводить их на регулярной основе. По словам главы ведомства Антона Алиханова, это необходимо для загрузки уже существующих и строящихся производственных мощностей. Об этом он сообщил журналистам на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени 16 сентября, передает ТАСС.
Действующий механизм ДПМ ВИЭ, ставший ключевым драйвером отрасли, завершается в 2035 году, а новых отборов осталось всего на несколько лет. Минпромторг также считает целесообразным включить дополнительные объемы ввода ВИЭ до 2042 года в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Проекты предлагается реализовывать вместе с системами накопления энергии — это должно обеспечить промышленным предприятиям долгосрочный и прогнозируемый рынок сбыта. Ведомство ведет переговоры с Минэнерго, чтобы сохранить и развивать критические компетенции и технологии в сфере ВИЭ.
В начале июня по итогам конкурса на строительство объектов возобновляемой энергии отобрали восемь проектов: четыре ВЭС мощностью 231,25 МВт, две солнечные электростанции на 17,2 МВт и две малые ГЭС (10,25 МВт). В конце июля 2025 года состоялся дополнительный отбор проектов ВИЭ для Дальнего Востока: выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт, общая сумма требуемой годовой выручки — около 34,6 млрд руб. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ, министерство рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке новых энергетических объектов, включая генерацию на основе ВИЭ.
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