Экономика

Минэнерго увеличит лимиты поставок топлива в Свердловскую область

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Свердловскую область увеличат лимиты поставок топлива. Такое решение поддержал вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил губернатор Денис Паслер.

Паслер заявил, что баланс на рынке нарушен и региону нужны скорректированные объемы. Новак поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребности Среднего Урала, на перенастройку логистики потребуется время.

Причиной дефицита стало то, что «Лукойл» из-за перестройки логистики внутри страны существенно снизил поставки на Средний Урал, хотя его АЗС занимают половину рынка региона. Увеличить объемы реализации уже удалось заправкам «Газпромнефти», «Роснефти» и «Башнефти», однако мощности первой ограничены, а две последние представлены минимально.

В регионе велика доля независимых АЗС, куда топливо не поступает из-за его отсутствия на свободном рынке. На этом фоне в Свердловской области снова стали расти цены на бензин и появились сообщения об очередях на заправках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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