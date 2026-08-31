Минэнерго увеличит лимиты поставок топлива в Свердловскую область

В Свердловскую область увеличат лимиты поставок топлива. Такое решение поддержал вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил губернатор Денис Паслер.

Паслер заявил, что баланс на рынке нарушен и региону нужны скорректированные объемы. Новак поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребности Среднего Урала, на перенастройку логистики потребуется время.

Причиной дефицита стало то, что «Лукойл» из-за перестройки логистики внутри страны существенно снизил поставки на Средний Урал, хотя его АЗС занимают половину рынка региона. Увеличить объемы реализации уже удалось заправкам «Газпромнефти», «Роснефти» и «Башнефти», однако мощности первой ограничены, а две последние представлены минимально.

В регионе велика доля независимых АЗС, куда топливо не поступает из-за его отсутствия на свободном рынке. На этом фоне в Свердловской области снова стали расти цены на бензин и появились сообщения об очередях на заправках.