Экономика

«Магнит» получил чистый убыток 1,9 млрд рублей за полугодие

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По итогам первого полугодия «Магнит» зафиксировал чистый убыток в 1,9 млрд рублей по данным отчетности по МСФО. Годом ранее компания отчиталась о чистой прибыли в 6,5 млрд рублей, тогда как выручка за шесть месяцев выросла на 12,8% и достигла 1,88 трлн рублей.

EBITDA ретейлера увеличилась на 12,1% до 96 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю сохранилась на уровне 5,1%. Чистый долг на 30 июня составил 518 млрд рублей, что на 20,3% превышает показатель годичной давности.

После публикации отчетности акции «Магнита» потеряли 3,6%, опустившись до 1488,5 рубля. К 21:37 по московскому времени бумаги стоили 1,496 рубля, а 27 августа котировки падали до уровней августа 2009 года. С начала года акции подешевели более чем на 50%, сообщает Investing.com.

Аналитики связывают снижение показателей с ухудшением экономической ситуации в стране и ростом конкуренции в розничном секторе. «Магнит» сталкивается с вызовами, связанными с изменением потребительских предпочтений, и планирует пересмотреть стратегию развития, включая возможные изменения ассортимента и улучшение клиентского сервиса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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