ЛДПР предложила направлять часть сверхприбыли банков на соцвыплаты

ЛДПР предложила направлять часть сверхприбыли банков на повышение зарплат работникам бюджетной сферы и пенсий. С такой инициативой к главе Минфина Антону Силуанову обратился лидер фракции Владимир Слуцкий.

Чистая прибыль российских банков за прошлый год составила 3,5 трлн рублей, сообщает ТАСС. В обращении Слуцкого отмечается, что такой результат стал возможен в том числе благодаря бюджетным средствам, госгарантиям и госпрограммам.

Парламентарии предлагают ввести целевое отчисление с чистой прибыли банков, превышающей установленный порог рентабельности. Средства должны поступать в федеральный бюджет и распределяться на финансирование социальных программ — повышение оплаты труда бюджетников и страховых пенсий. По мнению Слуцкого, это снизит бедность и социальную напряженность без увеличения налогов.

Ранее ЛДПР уже выступала с инициативой поднять налог на доходы богатейших россиян до 45% и ввести прогрессивный налог на роскошь. В партии тогда указывали, что разрыв между богатыми и бедными в России сейчас самый значительный за последние два десятилетия.