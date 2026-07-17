Экономика

Криптовалюты в России: банки заблокируют переводы нелегальным обменникам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Новый закон о криптовалютах: банки блокируют пе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» внесли важные изменения. Теперь банки обязаны блокировать переводы в пользу нелегальных криптообменников — Центробанк будет вести их список. При этом криптовалюту разрешили использовать для оплаты ценных бумаг и других цифровых активов.

Майнинг станет доступен только после включения в реестр ФНС. Физлица без статуса ИП смогут майнить в пределах лимита энергопотребления. Неквалифицированным инвесторам придется пройти тестирование и соблюдать лимит в 300 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, но некоторые нормы заработают позже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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