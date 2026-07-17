Криптовалюты в России: банки заблокируют переводы нелегальным обменникам
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» внесли важные изменения. Теперь банки обязаны блокировать переводы в пользу нелегальных криптообменников — Центробанк будет вести их список. При этом криптовалюту разрешили использовать для оплаты ценных бумаг и других цифровых активов.
Майнинг станет доступен только после включения в реестр ФНС. Физлица без статуса ИП смогут майнить в пределах лимита энергопотребления. Неквалифицированным инвесторам придется пройти тестирование и соблюдать лимит в 300 тысяч рублей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, но некоторые нормы заработают позже.
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