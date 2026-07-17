Экономика

Автокредиты в июне выросли на 14% год к году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июне 2026 года россияне оформили 112,2 тыс. а...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россияне в июне оформили 112,2 тыс. автокредитов — на 14% больше, чем год назад. Общий объем выданных средств достиг 176,9 млрд рублей, что на 34% превышает показатель июня 2025-го. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Больше всего кредитов брали на новые авто: их доля составила 71% от общего числа выдач и 72% от объема. Средний чек остался на уровне 1,6 млн рублей, а срок кредитования — 72 месяца. При этом средняя сумма кредита на машины с пробегом — 1,5 млн рублей.

Лидерами по объему выдачи стали Москва (7,67 тыс. кредитов на 16 млрд), Московская область (7,71 тыс. на 14,76 млрд) и Санкт-Петербург (5,19 тыс. на 9,4 млрд). Самые крупные автокредиты брали жители Чукотки — в среднем 2,13 млн рублей.

За второй квартал 2026 года россияне оформили 329,6 тыс. автокредитов на 512,45 млрд рублей — рост на 20% по количеству и на 42% по объему к аналогичному периоду прошлого года. Всего за первое полугодие выдано 579,24 тыс. кредитов на 896,43 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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