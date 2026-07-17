Автокредиты в июне выросли на 14% год к году

Россияне в июне оформили 112,2 тыс. автокредитов — на 14% больше, чем год назад. Общий объем выданных средств достиг 176,9 млрд рублей, что на 34% превышает показатель июня 2025-го. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Больше всего кредитов брали на новые авто: их доля составила 71% от общего числа выдач и 72% от объема. Средний чек остался на уровне 1,6 млн рублей, а срок кредитования — 72 месяца. При этом средняя сумма кредита на машины с пробегом — 1,5 млн рублей.

Лидерами по объему выдачи стали Москва (7,67 тыс. кредитов на 16 млрд), Московская область (7,71 тыс. на 14,76 млрд) и Санкт-Петербург (5,19 тыс. на 9,4 млрд). Самые крупные автокредиты брали жители Чукотки — в среднем 2,13 млн рублей.

За второй квартал 2026 года россияне оформили 329,6 тыс. автокредитов на 512,45 млрд рублей — рост на 20% по количеству и на 42% по объему к аналогичному периоду прошлого года. Всего за первое полугодие выдано 579,24 тыс. кредитов на 896,43 млрд рублей.