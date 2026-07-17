Экономика

Корпоративные кредиты в России впервые превысили 100 трлн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Портфель корпоративных кредитов в России впервы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Портфель корпоративных кредитов в России достиг исторической отметки — 100 трлн рублей. Это следует из данных Банка России, которые проанализировали эксперты РИА Новости. За июнь объем вырос на 0,3% (328 млрд рублей), а с начала года — на 4,2% (4,016 трлн рублей). В годовом выражении прирост составил 13,6%, или 12,071 трлн рублей. Интересно, что почти половина июньского прироста пришлась на кредиты крупнейшим госкомпаниям. Это подчеркивает их ключевую роль в корпоративном кредитовании. Напомним, ЦБ продлил на третий квартал рекомендации банкам по реструктуризации займов для юрлиц и ИП, столкнувшихся с временными трудностями.

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