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АО «Транснефть – Прикамье» укрепило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые р...
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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Пермском крае, Самарской области, Республиках Татарстан и Удмуртия. Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период остановки работы магистральных трубопроводов.

На линейной части и площадочных объектах специалисты осуществили вырезку и замену запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

Специалистами АО «Транснефть – Прикамье» выполнено технологическое подключение вновь построенных участков магистрального нефтепровода (МН) Калтасы – Куйбышев в Самарской области. Реконструирован участок подводного перехода через реку Сок протяженностью более 1 км, включая 1 узел запорной арматуры. Также заменен участок линейной части МН протяженностью более 260 м в месте пересечения с автомобильной дорогой «Тростянка – Светлый Ключ». Замена участков выполнена с целью обеспечения нормативных требований, надежной и безопасной эксплуатации стратегических объектов транспортной инфраструктуры.

Выполненные мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры в зонах ответственности Пермского, Удмуртского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

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